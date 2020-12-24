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Газета "Кишиневские новости"

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Маккартни, Бекхэм и Версаче скорбят по Теннант

24 декабря
20:16 2020
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Стелла Маккартни, Виктория Бекхэм и многие другие выразили свои соболезнования в связи со смертью модели Стеллы Теннант, пишет ВВС.

Первые лица модной индустрии выражают свои соболезнования семье погибшей 50-летней модели Стелле Теннант. Модельер и дочь Пола Маккартни Стелла Маккартни написала в своем Instagram какой трагедией стал уход из жизни человека такой редкой красоты. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл и актриса Синди Кроуфорд присоединились к соболезнованиям. Дизайнер Виктория Бэкхем выразила свое уважение и восхищение таланту Теннант. Модельер Донателла Версаче написала в своих соцсетях, что «будет трепетно хранить воспоминания» о Стелле. Семья иконы стиля сообщила о трагедии 23-го декабря. По заявлению полиции, в смерти модели не было ничего подозрительного.

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