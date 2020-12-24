В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали установку, предназначенную для выпекания блинов с начинкой. Она сможет работать по индивидуальным заказам в предприятиях общественного питания.

В компьютерную программу заложены все необходимые параметры блинов. Клиенту достаточно выбрать желаемое, и робот в автоматическом режиме приготовит все, что заказано.

В принципе, изготовление блинов в автоматическом режиме не новость, но до сих пор это практиковалось только на крупных пищевых предприятиях. Новая же установка предназначена именно для выполнения индивидуальных заказов. Она способна производить до шестидесяти блинов в час – это вдвое больше, чем может сделать живой специалист.

Преимущества установки еще и в том, что она хорошо сочетается с уже используемым на кухне оборудованием, к примеру, жарочным, а саму ее легко смонтировать прямо в раздаточном зале. По подсчетам разработчиков, робот окупится менее, чем за год.

Пока блинопекарь-автомат существует в виде виртуального прототипа. В течение следующего установка будет опробована на практике. А авторы проекта думают над тем, как создать устройства для автоматического приготовления многих других блюд для предприятий общепита, сообщает scientificrussia.ru.