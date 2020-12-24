В течение прошедшего дня, 24 декабря, зарегистрированы еще 23 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 77-летняя женщина из Унгенского района, 71-летняя женщина из Унгенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, Женщина из Единецкого района, 70-летняя женщина из Хынчештского района, 58-летняя женщина из Новоаненского района, 72-летняя женщина из Яловенского района, 76-летняя женщина из Оргеевского района, 85-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Криулянского района, 66-летняя женщина из Каларашского района, 74-летний мужчина из Флорештского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 45-летняя женщина из Оргеевского района, 64-летняя женщина из Приднестровья, 83-летняя женщина из Приднестровья, 74-летний мужчина из Приднестровья, 79-летняя женщина из Приднестровья, 72-летний мужчина из Приднестровья, 53-летний мужчина из Приднестровья, 75-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 24 декабря 123924 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2848 человек умерли от инфекции.