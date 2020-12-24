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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 декабря 123924 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 декабря 123924 излечившихся
24 декабря
18:01 2020
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На сегодняшний день в стране 123924 человека прошли лечение и 2848 умерли от инфекции COVID-19.   На 24 декабря в Молдове подтверждены 139435 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 7785 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 35141 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3256 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 269 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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