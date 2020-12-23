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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Решение об отставке кабмина мы приняли после 15 ноября

Додон: Решение об отставке кабмина мы приняли после 15 ноября
23 декабря
23:16 2020
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Однако прежде было необходимо утвердить все важные для страны законы для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность в государстве в новом году. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале.  

«Сегодняшнее решение об отставке правительства мы обсуждали давно – сразу после второго тура президентских выборов. Но мы как ответственные люди решили, что сначала примем все важные документы. Сразу после того, как они были приняты и вступили в силу, пришло время запустить процедуру объявления досрочных выборов», – сказал он. Додон ещё раз подчеркнул, что речь не о вотуме доверия и не о давлении со стороны протестующих. «Я твёрдо уверен, что вотум недоверия не прошёл бы. И давление тут ни при чём – у нас были и более масштабные протесты. Речь идёт только о досрочных выборах. Этот парламент должен уйти в историю», – добавил он. 

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