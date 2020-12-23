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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 декабря 2825 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 декабря 2825 смертельных случаев
23 декабря
22:16 2020
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В течение прошедшего дня, 23 декабря, зарегистрированы еще 22 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из Каларашского района, 60-летний мужчина из Каларашского района, 72-летний мужчина из района Дрокия, 67-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Каларашского района, 72-летняя женщина из Чимишлийского района, 57-летняя женщина из Шолданештского района, 64-летняя женщина из Шолданештского района, 69-летний мужчина из Фалештского района, 73-летний мужчина из муниципия Комрат, 69-летний мужчина из Глодянского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 56-летний мужчина из муниципия Кагул, 61-летняя женщина из муниципия Кагул, 75-летний мужчина из муниципия Кагул, 71-летняя женщина из муниципия Кагул, 65-летняя женщина. из Оргеевского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 83-летний мужчина из Кишинева. На вечер 23 декабря 122614 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2825 человек умерли от инфекции.

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