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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 декабря 122614 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 декабря 122614 излечившихся
23 декабря
22:16 2020
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На сегодняшний день в стране 122614 человек прошли лечение и 2825 умерли от инфекции COVID-19.   На 23 декабря в Молдове подтверждены 138213 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 7838 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 33652 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3406 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 261 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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