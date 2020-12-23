На сегодняшний день в стране 122614 человек прошли лечение и 2825 умерли от инфекции COVID-19. На 23 декабря в Молдове подтверждены 138213 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7838 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 33652 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3406 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 261 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).