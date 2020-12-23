В Южноафриканской стране при поддержке Всемирного банка ввели систему биометрического учета государственных служащих. А их насчитывается не много, не мало – почти триста тысяч. Благодаря новой системе есть возможность проверить персонально каждого работника государственных структур.

Так и обнаружились десять тысяч «мертвых душ», которым регулярно выплачивалась зарплата, но на работе их никто не видел. Как установили правоохранительные органы, некоторые из этих людей ушли с работы или даже из жизни, но «труд» их аккуратно оплачивался.

К категории госслужащих относятся не только чиновники, но и работники государственных больниц, школ, магазинов, транспортных компаний. На их зарплату уходят почти все доходы государственного бюджета Зимбабве.

Сейчас полиция выясняет, каким образом появилось такое внушительное количество фиктивных работников, и кто на самом деле получал начисленные им деньги, сообщает ТАСС.