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Газета "Кишиневские новости"

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В Зимбабве десять тысяч «мертвых душ» получали зарплату

23 декабря
19:21 2020
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В Южноафриканской стране при поддержке Всемирного банка ввели систему биометрического учета государственных служащих. А их насчитывается не много, не мало – почти триста тысяч. Благодаря новой системе есть возможность проверить персонально каждого работника государственных структур.

Так и обнаружились десять тысяч «мертвых душ», которым регулярно выплачивалась зарплата, но на работе их никто не видел. Как установили правоохранительные органы, некоторые из этих людей ушли с работы или даже из жизни, но «труд» их аккуратно оплачивался.

К категории госслужащих относятся не только чиновники, но и работники государственных больниц, школ, магазинов, транспортных компаний. На их зарплату уходят почти все доходы государственного бюджета Зимбабве.

Сейчас полиция выясняет, каким образом появилось такое внушительное количество фиктивных работников, и кто на самом деле получал начисленные им деньги, сообщает ТАСС.

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