Несколько японских компаний практически параллельно предложили оригинальную систему распознавания личности по… кровеносным сосудам. Поскольку они находятся внутри организма, сфальсифицировать линии и формы сосудов, индивидуальные для каждого человека, практически невозможно.

Для идентификации необходим смартфон со специальным приложением, куда «закачано» фото кровеносных сосудов. Если привязать его к данным кредитной карты, можно будет бесконтактно расплачиваться за покупки в магазине. Разработчики предлагают также регистрировать с помощью фото сосудов постояльцев в отелях, сообщает Hromadske.ua.