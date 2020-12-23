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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Кровеносные сосуды как удостоверение личности

23 декабря
18:41 2020
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Несколько японских компаний практически параллельно предложили оригинальную систему распознавания личности по… кровеносным сосудам. Поскольку они находятся внутри организма, сфальсифицировать линии и формы сосудов, индивидуальные для каждого человека, практически невозможно.  

Для идентификации необходим смартфон со специальным приложением, куда «закачано» фото кровеносных сосудов. Если привязать его к данным кредитной карты, можно будет бесконтактно расплачиваться за покупки в магазине. Разработчики предлагают также регистрировать с помощью фото сосудов постояльцев в отелях, сообщает Hromadske.ua.

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