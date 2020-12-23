Большой неожиданностью для жительницы США стала информация о том, что именно она несколько лет назад за бесценок купила на распродаже. Это была симпатичная безделушка – пресс-папье в виде сердечка. Точно такую же вещицу девушка увидела в каталоге популярного интернет-магазина, но уже по цене, в тридцать раз превышающей стоимость ее покупки. Оказалось, что пресс-папье на самом деле – урна для погребения праха.

Заглянув внутрь своей безделушки, владелица действительно обнаружила там мешочек с прахом. Через социальные сети девушка очень быстро нашла прежнего хозяина урны, который подтвердил, что в мешочке находится прах его отца. Как урна оказалась на распродаже, не сообщается, пишет издание «Нож».