Исследователи Оксфордского университета разработали технологию, позволяющую изготавливать реактивное топливо для авиалайнеров из углекислого газа с помощью дешевых добавок.

Подсчитано, что авиаперевозки являются источником десятой доли всех выбросов парниковых газов в Великобритании. Дело в том, что отработанное авиационное топливо, изготовленное по традиционной технологии, выбрасывает в атмосферу, загрязняя ее, углекислый газ и воду. Новая технология, наоборот, позволяет извлечь из атмосферы углекислый газ и в смеси с водородом получить горючее для реактивных двигателей. Достоинство ее еще и в том, что для изготовления такого топлива не требуется добывать и перерабатывать нефть, сообщает журнал «Nature Communications».