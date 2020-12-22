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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Соглашение Молдовы и России, которое давно ждут сограждане

22 декабря
20:31 2020
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Игорь Додон приветствует решение правительства Кику одобрить Соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о социальном обеспечении наших граждан. Документ подлежит ратификации парламентом Республики Молдова.

«Этот важный документ устанавливает новые рамки социальных гарантий для трудовых мигрантов из Республики Молдова, которые работали или работают в Российской Федерации. Соглашение между двумя государствами определяет, исходя из принципа соразмерности, процедуру установления, пересмотра и выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пособий в случае смерти. Каждая договаривающаяся сторона, т.е. каждое государство, рассчитывает пенсию в соответствии со своим законодательством только за периоды страхования, завершенные на его собственной территории, и передает ее получателю на территории договаривающегося государства, где он в настоящее время проживает.

Отмечу, что мы с президентской командой усердно работали над этим соглашением, которого давно ждали наши сограждане, обосновавшиеся или работающие в Российской Федерации», – отметил президент Игорь Додон.

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