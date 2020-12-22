Размер средней зарплаты по экономике, прогнозируемый на 2021 год, составит 8716 леев. Решение по этому поводу сегодня принято Правительством РМ.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну пояснила, что эта сумма используется для определения потолка расчетной базы пособий по социальному страхованию и ежемесячного застрахованного дохода сотрудников резидентов IT-парка.

Среднемесячная заработная плата рассчитана в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей на 2021-2023 годы.

В настоящее время средняя заработная плата составляет 7953 лея.

В то же время правительство увеличило минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе с 2775 леев до 2935 леев.