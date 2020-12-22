Продолжающийся протест фермеров начинает подозрительно напоминать цирковое представление. Во вторник трактора, кажется, окончательно прописавшиеся у здания парламента, вновь заняли Площадь Великого Национального Собрания и перекрыли движение по бульвару Штефана чел Маре.

Перед этим состоялся митинг, на котором звучали уже хорошо известные требования: отставка правительства, досрочные парламентские выборы, а также подтверждение, что аграрии получат компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи. Впрочем, было и кое-что новое. Один из протестующих хорошо поставленным голосом обратился к послу России в Молдове с обвинениями в том, что ставятся препоны для экспорта молдавской сельхозпродукции на российский рынок, а разрешения даются только определенным фирмам, чем поощряется коррупция. Да и вообще Россия никакой помощи Молдове не оказывает и только обливает грязью еще даже не вступившего в должность новоизбранного президента.

Потом вообще заговорили по-английски – на этот раз адресуясь к главе делегации Евросюза Петеру Михалко. По лицам собравшихся было видно, что большинству непонятно, о чем идет речь, но хлопали одобрительно.

А потом самый цирк и начался. Один из тракторов перебазировался за Триумфальную арку и начал распахивать газон в парке Кафедрального собора. Правда, сотрудники полиции быстро пресекли процесс. Протестующие заявили, что это «первая борозда», а в случае, если их требования не исполнят, они будут продолжать в том же духе. А говорят, аграрии по природе своей созидатели…

Кто же был тот герой, который решил продемонстрировать свое механизаторское мастерство? Не кто иной, как член местного совета села Карпинены Хынчештского района, избранный по спискам блока ACUM (DA и PAS) Серджиу Диминец. То есть однопартиец госпожи Майи Санду, о чем свидетельствует протокол Центральной избирательной комиссии.

Интересно, как она оценит подобные действия? Как в истории с препятствованием жителям Левобережья участвовать в выборах со стороны своего преемника Игоря Гросу заявит, что ее там не было? И вообще ее хата с краю?

Аграрии обещали вернуться 24 декабря, в день, когда Майя Санду будет приносить присягу. Неужели станут протестовать и против этого?

Видео №1: https://drive.google.com/file/d/1OMpbfmTwMiB6gMAoENuaSob5XMlwOQzS/viewusp=sharing

Видео №2: https://drive.google.com/file/d/1YNs0h78LkNblat_zXawedi2crs935Y51/view?usp=sharing