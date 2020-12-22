Более 40 государств приостановили авиасообщение с Великобританией, сообщает ВВС.

Новый тип коронавируса, обнаруженный в Лондоне, распространяется значительно быстрее оригинального Covid-19. 21-го декабря представители ЕС собрались в Брюсселе для обсуждения дальнейших действий в отношении Соединенного Королевства и не только. За это время почти полсотни государств прекратили сообщение с Британией. Новый тип коронавируса также был обнаружен в Дании и Италии. Швеция уже ввела запрет на пересечение своих границ гражданам Дании. Помимо Великобритании с проблемами пересечения границ столкнулась и Южная Африка, где также был обнаружен новый тип Covid-19, отличный от того, что сейчас бушует в Англии. По заявлению ВОЗ, мутация вируса – нормальная форма развития любой пандемии и мутация не вышла из-под контроля.