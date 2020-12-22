Новоизбранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, пишет ВВС.

Джо Байден присоединился к другим значительным политическим фигурам и получил первую дозу вакцины. Своим примером мировые лидеры показывают гражданам, что препарат безопасен. 20-го декабря началось массовое производство второй вакцины Moderna. Около 500 000 американских граждан уже подверглись вакцинации. В эфире телевизионной трансляции, где Джо Байдену ввели Pfizer, он заявил, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она станет массово доступна. Команда Байдена поставила перед собой задачу ввести вакцину 100 млн граждан за первые 100 дней после инаугурации президента. С момента начала пандемии в США было зарегистрировано свыше 18 млн случаев заражения и 319 тыс. смертей.