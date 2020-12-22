Вторник, 22 декабря 2020, 21:08

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Байден на своем примере доказывает безопасность вакцины

22 декабря
16:46 2020
Версия для печати

Новоизбранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, пишет ВВС.

Джо Байден присоединился к другим значительным политическим фигурам и получил первую дозу вакцины. Своим примером мировые лидеры показывают гражданам, что препарат безопасен. 20-го декабря началось массовое производство второй вакцины Moderna. Около 500 000 американских граждан уже подверглись вакцинации. В эфире телевизионной трансляции, где Джо Байдену ввели Pfizer, он заявил, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она станет массово доступна. Команда Байдена поставила перед собой задачу ввести вакцину 100 млн граждан за первые 100 дней после инаугурации президента. С момента начала пандемии в США было зарегистрировано свыше 18 млн случаев заражения и 319 тыс. смертей.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,85–0,53%
GBP22,86–0,75%
UAH0,61+0,49%
RON4,28–0,65%
RUB0,23–1,07%

Курсы валют в MDL на 22.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд