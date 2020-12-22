Экс-министр экономики Вадим Брынзан в интервью радио Europa libera заявил, что хотя к нему с просьбой возглавить новый кабинет министров еще никто не обращался, он готов стать премьером, сообщает ИНФОТАГ.

По словам бывшего министра, новое правительство должно не допустить ухудшения ситуации в стране. «В его состав могут войти люди, готовые к тому, что срок их работы будет не особо долгим, готовые принимать крайне непопулярные решения, однако, они должны знать, как стабилизировать ситуацию. Я даже не говорю о том, чтобы ее улучшить – я не хочу давать неверные обещания, но хочу стабилизировать ситуацию. И это можно сделать, в том числе привлечь внешнее финансирование для стабилизации ситуации с пандемией», – объявил Брынзан. Идея бороться с Covid-19 деньгами не нова. Ее пытаются реализовать в США и Великобритании, но пока без особого успеха.