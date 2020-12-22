По инициативе прокуратуры «Автономной республики Крым и города Севастополь», украинские суды заочно арестовали 32 судна, которые заходили в порты полуострова, сообщает РИА Новости.

В Киеве намерены обратиться в Интерпол для розыска плавсредств и их владельцев, нарушивших законодательство. В релизе прокуратуры говорится, что корабли, заходившие в закрытые морские порты Крыма, подрывают суверенитет Украины, а это влечет уголовную ответственность судовладельцев и капитанов. Ранее подобным образом, заочно был наложен арест на 44 воздушных борта, осуществлявших полеты в Симферополь.