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Газета "Кишиневские новости"

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Киев объявил войну судовладельцам и капитанам судов, заходившим в Крым

22 декабря
14:36 2020
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По инициативе прокуратуры «Автономной республики Крым и города Севастополь», украинские суды заочно арестовали 32 судна, которые заходили в порты полуострова, сообщает РИА Новости.

В Киеве намерены обратиться в Интерпол для розыска плавсредств и их владельцев, нарушивших законодательство. В релизе прокуратуры говорится, что корабли, заходившие в закрытые морские порты Крыма, подрывают суверенитет Украины, а это влечет уголовную ответственность судовладельцев и капитанов. Ранее подобным образом, заочно был наложен арест на 44 воздушных борта, осуществлявших полеты в Симферополь.

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