Сельхозпроизводители заблокировали центр Кишинева. Трактора выехали на проезжую часть. Хотя фермеры объявили о прекращении протестов на центральной площади столицы, тем не менее они сегодня заблокировали дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

А некий особенно ретивый протестующий, видимо, намеревался разрушить Кафедральный собор. На тракторе он по газонам прямиком двинулся к Кафедральному собору! Фермер сознательно опустил плуг и уничтожил на глазах полицейских газон перед святой обителью.

Видео: https://www.facebook.com/watch/live/?v=425948418816453&ref=watch_permalink