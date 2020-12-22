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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове фермеры заблокировали дорожное движение в центре Кишинева

В Молдове фермеры заблокировали дорожное движение в центре Кишинева
22 декабря
14:16 2020
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Сельхозпроизводители заблокировали центр Кишинева. Трактора выехали на проезжую часть. Хотя фермеры объявили о прекращении протестов на центральной площади столицы, тем не менее они сегодня заблокировали дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

А некий особенно ретивый протестующий, видимо, намеревался разрушить Кафедральный собор. На тракторе он по газонам прямиком двинулся к Кафедральному собору! Фермер сознательно опустил плуг и уничтожил на глазах полицейских газон перед святой обителью.

Видео: https://www.facebook.com/watch/live/?v=425948418816453&ref=watch_permalink

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