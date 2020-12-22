Президент Александр Лукашенко назначил уполномоченным по делам религий в Белоруссии Александра Румака, сообщает БЕЛТА.

Глава государства по этому случаю отметил, что в стране необходимо сохранить межконфессиональный мир. «И православные, и католики – это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред государству. Их немного, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде», – поучал Лукашенко новоназначенного чиновника.