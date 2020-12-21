Французская компания «Moskitofree» давно производит противомалярийные устройства. Они способны создавать вокруг тела человека электрическое поле, отпугивающее насекомых.

На этой основе создали медальон для борьбы с коронавирусом. В конструкцию прибора добавили озонатор воздуха и вещество, название которого не разглашается. В знаменитом Институте Пастера устройство испытали, и оказалось, что в течение десяти минут медальон сумел уничтожить почти сто процентов вирусов.

Результат прекрасный, если бы не одно «но». Среди уничтоженных вирусов «короны» не было. Пока есть только предположение, что устройство будет столь же эффективно в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, реализация прибора уже началась, пишет «Вечерняя Москва».