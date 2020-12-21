После месяцев споров и обсуждений, правительство США согласилось на пакет финансовой помощи в период пандемии в более чем $ 900 млрд, сообщает ВВС.

За этим пакетом последует еще один в $ 1,4 трлн, предназначенный для покрытия правительственных программ помощи на следующие девять месяцев. С началом пандемии по разным причинам более 12 млн американцев не получили доступ к пособию по безработице. Новый пакет финансовой поддержки государства включает в себя единовременную выплату в размере $ 600 каждому американцу и поднимает пособие по безработице до $ 300 в неделю. Также около $ 300 млрд пойдут на помощь частным предприятиям. В пакет входят средства для оплаты вакцинации граждан, покрытия расходов школ и поддержки арендаторов, оказавшихся на грани банкротства. В первую очередь помощь получат самые нуждающиеся слои населения, которые были отрезаны от пособий с самого начала пандемии.