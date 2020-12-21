Пандемия коронавируса вынудила многие пары, готовившиеся к свадьбе, отложить свои планы в долгий ящик. Однако одна пара из Малайзии нашла выход из положения, чтобы не сокращать список гостей и при этом не нарушать закон, сообщает ВВС.

Малазийская пара нашла выход из безвыходного положения и закатила пирушку в честь свадьбы на 10 000 человек, но при этом не нарушила закон об изоляции. Мероприятие устроили на свежем воздухе. Новобрачные расположились перед зданием правительства в новом административном центре Малайзии, в Патраджайя. Гости медленно проезжали мимо них на своих машинах. Режим изоляции не запрещает оставлять окна в личном автомобиле открытыми, так что приглашенные на свадебную вечеринку, могли помахать паре и прокричать им свои наилучшие пожелания, не нарушая правил социального дистанцирования. Более 10 000 машин выстроились перед свадебной парой, чтобы поздравить их.