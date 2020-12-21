В Коста-Рике водятся семь видов черепах, и все они безжалостно уничтожаются браконьерами. У них большой популярностью пользуется нелегальная торговля яйцами рептилий, которые считаются деликатесом и, к тому же, афродизиаком.

Чтобы отследить тех, кто занимается преступным промыслом, сотрудники Института охраны природы и экологии Даррелла из Великобритании предложили оригинальный способ. На 3D-принтере напечатали фальшивые черепашьи яйца, раскрасили их, как натуральные, и в каждое вмонтировали GPS-датчик.

По одному такому яйцу подложили в сто черепашьих гнезд. И когда браконьеры уносили фальшивое яйцо вместе с настоящими, за ними легко было проследить и задержать их. Показания приборов позволили определить, что двадцать пять процентов гнезд пострадали от браконьеров.

Авторы проекта считают, что таким же образом можно будет бороться с нелегальными торговцами яиц и других видов животных и птиц, сообщает CNN.