2019 год. Премьер – Майя Санду

1. НДС на HORECA (гостиницы, рестораны и кафе) повышается с 10 до 20%

2. Цена на электричество увеличивается на 15%

3. Цена на бензин и солярку выросла на 1-2 лея.

4. Фонд субсидий в сельском хоз-ве составляет 900 млн леев.

5. Пособие для комбатантов составляет всего 100 лей.

6. Град уничтожает посевы и сады на севере страны. Правительство Санду денег не дает.

7. Никто не протестует. Негодуют в тряпочку.

2020. Премьер – Ион Кику

1. НДС на HORECA понижается с 20 до 15%, а с 2021 – до 12%!

2. Фонд субсидирования сельского хозяйства повышается до 1 млрд. Плюс еще 300 млн леев из резервов правительства! А с 2021 – 1.1 млрд! Таких сумм не было в истории страны!

3. И. Додон добивается открытия рынков РФ без пошлин для сельхозпродукции. РФ выделяет около трех миллионов евро для покупки дизтоплива.

4. Цена на бензин и солярку падает на 1-2 лея. Также падает цена на газ и электричество.

5. Пособие для комбатантов увеличили со 100 до 300 леев, а с 2021 – до 500 леев!

6. Трактористы, комбатанты, транспортники и даже представители HORECA выходят на митинги, штурмуют парламент и правительство.

7. После того как правительство удовлетворило все их просьбы, они потребовали отставку Иона Кику и досрочные выборы.

Вопросы:

а) Вы логику видите?

б) А может не надо ничего давать, тогда и протестов не будет?

в) А может, стоит сразу начать переговоры с послом США, а не с протестующими?