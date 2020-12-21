Стремительно распространяющийся новый тип коронавируса не на шутку напугал мир, передает ВВС.

Из-за нового типа коронавируса, обнаруженного в Лондоне, в изоляции оказались Англия, Шотландия и Уэльс. Индия, Канада и большинство европейских государств приостановили сообщение с Соединенным Королевством. Послабления в режиме изоляции, которые планировал ввести премьер-министр Борис Джонсон на рождественские праздники, обернулись ужесточением карантина. Эксперты заявляют, что новый тип вируса распространяется на 70% быстрее предыдущего. Ученые ведут работу над сбором данных о мутации Covid-19, но многие вопросы все еще остаются без ответов. Лабораторные опыты показали, что у нового типа прогрессирует способность заражать клетки организма. Это означает, что новая мутация быстрее поражает человека. Впервые мутация была зарегистрирована в сентябре месяце. Уже к ноябрю более четверти всех случаев заражения в Лондоне относились к новому типу коронавируса.