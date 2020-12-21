Высочайшую вершину мира альпинистские экспедиции с разной степенью успешности пытаются покорить уже три десятка лет. За эти годы там побывали сотни людей, и каждый оставил свой след.

Француженка Марион Шайньо-Дюпюи больше полутора десятилетий прожила в горах, выступая в качестве гида для туристов. И однажды ей удалось подняться на вершину Эвереста. Увиденная картина не обрадовала. На подходах к пику обнаружились горы мусора. По примерным подсчетам Марион, его накопилось около десяти тонн.

Женщина инициировала генеральную уборку высочайшей вершины мира. И за три года ей, вместе с командой добровольцев, удалось собрать и эвакуировать восемь с половиной тонн отходов. Для этого местные власти выделили полсотни яков – надежной тягловой силы.

У Марион большие планы: она намерена навести чистоту на всем Гималайском хребте. И дело не только в заботе об окружающей среде. Долины, прилегающие к горной цепи, населяют два миллиона человек, и питьевую воду они получают из текущих с гор рек. При таком загрязнении вершин и их окрестностей эта вода представляет серьезную угрозу здоровью людей, сообщает «МИР 24».