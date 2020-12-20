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Газета "Кишиневские новости"

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Урекян: Слусарь лично граблями должен восстановить сквер у парламента

Урекян: Слусарь лично граблями должен восстановить сквер у парламента
20 декабря
13:21 2020
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Экс-генпримар Кишинева Серафим Урекян в программе одного из телеканалов резко высказался в адрес организаторов протестов у парламента. Возмущение бывшего градоначальника вызвало то, что участники митинга затаптывали клумбы, а водители тяжелых тракторов даже заехали на ступени, нанося тем самым урон государственному имуществу. Что, кстати, очень напоминало то, как 3 декабря в парламенте депутаты оппозиции ломали микрофоны и разбивали оргтехнику в зале заседаний. Схожесть эта явно неслучайна: за митингующими стоят лидеры PAS и DA, убежден Урекян. Экс-мэр убежден, что Александр Слусарь как один из очевидных дирижеров беспорядков у парламента должен не только ответить за произошедшее, но и лично за свой счет восстановить все разрушенное. «После окончания всех этих протестов, Слусарь и все, кто призывал к протестам, за личные деньги граблями должны восстановить этот сквер», – считает Урекян.

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