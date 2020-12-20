Жители одного из микрорайонов Бельц возмущены состоянием дороги, которой им приходится ежедневно пользоваться. Городские власти уже много лет откладывают ремонт улицы Привокзальной, где в непогоду автомобиль может застрять в непролазной грязи, а пешеходу пройти невозможно.Горожане уже не один раз обращались к руководству города с просьбами решить эту проблему, но там, видимо, заняты более «важными» политическими делами и на нужды рядовых бельчан у них времени не остается…Автор видео, кстати, вынужден был использовать микроавтобус, потому что на обычном автомобиле такую дорогу не одолеть. Но далеко не каждый из тех, кто вынужден годами мучиться, преодолевая дорожные препятствия, может позволить себе транспортное средство – вездеход. Вот и приходится жить в северной столице в условиях глухой забытой деревни. И надеяться, что кто-либо из городских высокопоставленных чинуш в следующий раз, распродавая роскошные люксовые авто и часы, пожертвует что-нибудь и на эту забытую всеми дорогу.

Видео: https://bloknot-moldova.md/news/vozmushchennye-plokhoy-dorogoy-zhiteli-belts-obrat-1295193