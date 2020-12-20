Воскресенье, 20 декабря 2020, 17:58

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Бельчане взывают к градоначальникам об экстренной помощи

Бельчане взывают к градоначальникам об экстренной помощи
20 декабря
12:56 2020
Версия для печати

Жители одного из микрорайонов Бельц возмущены состоянием дороги, которой им приходится ежедневно пользоваться. Городские власти уже много лет откладывают ремонт улицы Привокзальной, где в непогоду автомобиль может застрять в непролазной грязи, а пешеходу пройти невозможно.Горожане уже не один раз обращались к руководству города с просьбами решить эту проблему, но там, видимо, заняты более «важными» политическими делами и на нужды рядовых бельчан у них времени не остается…Автор видео, кстати, вынужден был использовать микроавтобус, потому что на обычном автомобиле такую дорогу не одолеть. Но далеко не каждый из тех, кто вынужден годами мучиться, преодолевая дорожные препятствия, может позволить себе транспортное средство – вездеход. Вот и приходится жить в северной столице в условиях глухой забытой деревни. И надеяться, что кто-либо из городских высокопоставленных чинуш в следующий раз, распродавая роскошные люксовые авто и часы, пожертвует что-нибудь и на эту забытую всеми дорогу.

Видео: https://bloknot-moldova.md/news/vozmushchennye-plokhoy-dorogoy-zhiteli-belts-obrat-1295193

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,140,00%
EUR21,010,00%
GBP23,170,00%
UAH0,610,00%
RON4,310,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 20.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд