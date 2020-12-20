Об этом президент сообщил в среду, 16 декабря, после завершения процедуры голосования в парламенте.

«Речь идет об отмене так называемого «закона миллиарда», которым бремя кражи века возложено на плечи граждан. Теперь наши сограждане, включая и бизнес, не обязаны платить за украденный миллиард. Второй закон, такой же степени важности, касается пенсионного возраста – 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Для матерей пяти и более детей он снижен до 54 лет. Ранее мы выступали против принятия так называемого «закона миллиарда», который обязал наш народ выплачивать свыше 800 млн леев следующие 25 лет. Также мы выступали против пенсионной реформы 2016 года, которая привела к росту пенсионного ценза. А в течение последних четырех лет я в качестве президента неоднократно настаивал на отмене закона о миллиарде и пенсионной реформе. Наши инициативы до сих пор блокировались. Сегодня нам это удалось!» – сообщил Игорь Додон.

Он также отметил, что в качестве главы государства готов промульгировать эти законы на будущей неделе.

«Понимаю, что некоторые политики, которые участвовали в краже миллиарда и в увеличении пенсионного возраста, были категорически против этих законов и запустили апокалиптические сценарии того, какими будут последствия этого голосования.

«Я лично убежден, что принятие этих законов парламентом будет на пользу гражданам и отвечает национальным интересам Молдовы», – заключил Игорь Додон.