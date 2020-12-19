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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 декабря 117002 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 декабря 117002 излечившихся
19 декабря
22:41 2020
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На сегодняшний день в стране 117002 человека прошли лечение и 2727 умерли от инфекции COVID-19.   На 19 декабря в Молдове подтверждены 134578 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8360 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31310 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3626 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 289 в крайне тяжелом состоянии (53 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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