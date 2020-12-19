В течение прошедшего дня, 19 декабря, зарегистрированы еще 27 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летний мужчина из Приднестровья, 84-летняя женщина из Приднестровья, 62-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 66-летняя женщина из Комратского района, 82-летняя женщина из Приднестровья, 73-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из Теленештского района, 72-летняя женщина из Фалештского района, 72-летняя женщина из Кишинева, 56-летняя женщина из Единецкого района, 67-летний мужчина из Единецкого района, 62-летний мужчина из Резинского района, 72-летняя женщина из Страшенского района, 72-летняя женщина из Фалештского района, 65-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 66-летняя женщина из Страшенского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Сынжеры, 73-летняя женщина из Единецкого района, 71-летняя женщина из Теленештского района, 49-летняя женщина из Флорештского района, 79-летний мужчина из Дондюшанского района, 71-летняя женщина из Дондюшанского района, 54-летний мужчина из Каларашского района, 89-летний мужчина из района Вулканешты, 70-летняя женщина из Кишинева, 76 летний доктор из Кишинева. На вечер 19 декабря 117002 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2727 человек умерли от инфекции.