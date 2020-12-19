Правительство США одобрило Moderna в качестве второй вакцины от коронавируса, сообщает ВВС.

Спустя неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило еще один препарат. Американское правительство выделило средства на покупку 200 млн доз медикамента Moderna, 6 млн доз уже сейчас готовы к использованию. США занимают первое место на планете по числу зараженных и скончавшихся от Covid-19. В стране зафиксировано более 314 тыс. летальных исходов на 17,5 млн заболевших. Глава FDA Стивен Хан заявил, что авторизация второй вакцины является значительным шагом в борьбе с мировой пандемией. Доказано, что Moderna безопасна и эффективна на 94%. Однако же у людей старше 18 лет существуют риски развития побочных эффектов.