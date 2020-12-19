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Газета "Кишиневские новости"

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У Индии амбициозные планы на вакцинацию от Covid-19

19 декабря
22:21 2020
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Индия надеется начать вакцинацию граждан от Covid-19 уже в январе текущего года, сообщает ВВС.

Две индийские фармацевтические компании завершили все необходимые этапы экспериментов и ждут авторизации своих вакцин, еще шесть компаний находятся на разных стадиях клинических испытаний. Анонимные источники предоставили информацию, что несколько вакцин будут авторизированы в срочном порядке. Граждане, входящие в группы риска, смогут получить вакцину в течение двух следующих недель. В соответствии с разработанной правительством программой, планируется подвергнуть вакцинации 300 млн человек уже к началу августа 2021 года. На данный момент в Индии было зарегистрировано более 10 млн случаев заражения коронавирусом на 144 тыс. смертей.

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