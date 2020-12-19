Группа ученых из Центра диабета в Мюнхене провела лабораторный эксперимент на мышах. Подопытным животным на протяжении долгого периода вводили гормон, подавляющий чувство голода. В результате у мышей заметно сократился аппетит и, соответственно, вес, хотя скорость обмена веществ при этом не падала. Исследователи предположили, что таким же образом этот гормон может действовать и на приматов. Эксперимент на обезьянах дал результат, аналогичный тому, какой был получен у мышей.

Затем ученые задумались о том, может ли этот гормон таким же образом действовать на людей. Специалисты воспользовались информацией о четырех исследованиях, проведенных в США и Европе. Исследования охватывали людей с нормальным весом, избыточным весом или ожирением. Всем им измеряли уровень гормона до и после еды.

Выяснилось, что у тех, кто имел нормальный вес, количество гормона сытости в крови после еды увеличивалось, а у всех остальных – снижалось. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что некоторым пациентам введение гормона, подавляющего аппетит, может помочь бороться с ожирением, сообщает elifesciences.org.