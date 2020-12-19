Группа ученых, в которую вошли исследователи из компании IBM и Швейцарского Федерального технического института Лозанны создала компьютерную модель мозга, чтобы выяснить, как он видит мир. Программа позволила увидеть в увеличенном масштабе многомерную нейронную сеть мозга и обнаружить в ней пустые пространства.

Оказалось, что информация обрабатывается в мозге многомерно, картина создается объемная, и таких измерений насчитывается одиннадцать. Причем интересно, что в процессе обработки информации в этих самых пустых пространствах словно строится множество (до десятков миллионов) блоков, из которых создается нечто наподобие замка из песка сложной конструкции, а затем она распадается, освобождая место для новой информации, пишет издание «Express».