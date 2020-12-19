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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Детский лепет надо воспринимать всерьез

Детский лепет надо воспринимать всерьез
19 декабря
19:46 2020
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Пока ребенок не научился говорить, он издает, на первый взгляд, бессмысленные звуки. Однако исследования показывают, что, если взрослые серьезно относятся к этому лепету, впоследствии у ребенка будет более богатый словарный запас.

Психологи Калифорнийского университета в США устроили эксперимент. В ходе его они попросили членов пятидесяти трех семей, где были младенцы, которым уже исполнился один год и один месяц, записывать на диктофон то, как они общались с детьми в обычных условиях. Проанализировав аудиозаписи, исследователи обнаружили, что родители осмысленно реагировали только на пятую часть звуков, издаваемых малышами, хотя в лаборатории этот процент был гораздо выше.

При этом, если взрослые уделяли достаточное внимание младенческому лепету и разговаривали с детьми, как с серьезными собеседниками, отвечая на каждую порцию звуков, активный словарный запас у детей оказывался богаче. Ученые считают, что это связано со стремлением малышей повторять за взрослыми, сообщает Nplus1.    

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