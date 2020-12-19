Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич находится на самоизоляции и живет отдельно от супруги Ирины, у которой выявлен Covid-19, сообщает TUT.BY

У бывшего главы государства уже умерла от коронавируса двоюродная сестра. Сын получил 10 суток административного ареста и провел их в тюрьме города Жодино за репост в Facebook. «В его камере было три врача. Вышли они раньше, сделали анализ и передали ему, что он тоже окажется больным. Тест действительно показал, что он болел. Но сейчас уже отболел. А супруга его привезла, они вдвоем ехали из Жодино в Минск. Идентифицирована ее дата заражения, именно в тот день», – рассказал Шушкевич. Сегодня восьмидесятишестилетний экс-президент живет отдельно от семьи.