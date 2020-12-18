Между госсекретарем США Майком Помпео и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор, обсуждалось приобретение Анкарой российских комплексов С-400, сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 представляет опасность для американских военнослужащих и военных технологий США, а также предоставляет России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной индустрии», – говорится в заявлении Госдепартамента. За приобретение Анкарой российских вооружений Вашингтон ввел против нее санкции, в частности отказался продавать наисовременнейшие самолеты F-35. По данным американского журнала National Interest, C-400, благодаря четырем типам ракет, может поражать цели на разных расстояниях, включительно и беспилотники. Китай и Турция комплекс уже купили, намерена его приобрести Индия. Заинтересованность в вооружении своих армий С-400 проявляют Ирак, Египет, Вьетнам, Катар.