Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса объявил, что 20 января истекает срок полномочий депутатов 6 созыва, сообщает Gagauzinfo.md.

Согласно закону, выборы в Собрание должны пройти в течении трех месяцев после отставки народных избранников, то есть до 20 апреля. В кулуарах НСГ называют уже и предварительную дату – 4 апреля. В таком случае второй тур, а он будет обязательно, в Гагаузии любят подобные представления, пройдет 18 апреля. «Эта дата уже обсуждалась. После будет Пасха, накануне люди приезжают домой. Каждый депутат вправе предложить дату. Согласно закону, мы не должны выйти за 20 апреля», – рассказывал в эфире радиостанции GRT Владимир Кысса.