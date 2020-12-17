Четверг, 17 декабря 2020, 21:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове на праздники из-за COVID-19 рекомендуют оставаться дома

17 декабря
17:26 2020
Версия для печати

Заместитель главы Управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ в эфире канала TVR-Moldova предупредил: в столице на период новогодних праздников из-за пандемии будут введены дополнительные ограничения.

В ближайшие дни широкая публика будет с ними ознакомлена. «Мы сейчас находимся в ситуации форс-мажора, беспрецедентной войны. Все мы должны понимать, что традиционно отмечаемые зимние праздники могут усилить давление на систему здравоохранения. Прогнозы специалистов говорят о том, что после праздников у нас будет резкий рост количества новых случаев, которые также потребуют госпитализации», – считает Гылкэ. По его словам, уже сегодня система здравоохранения на пределе, свободных мест в больницах почти нет. Чиновник призвал сограждан отказаться в ближайшие дни от проведения всевозможных вечеринок и встретить новый год дома, исключительно в кругу семьи.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,14–0,01%
EUR21,01+0,50%
GBP23,32+0,77%
UAH0,62–0,15%
RON4,31+0,48%
RUB0,24+0,66%

Курсы валют в MDL на 17.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд