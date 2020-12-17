Заместитель главы Управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ в эфире канала TVR-Moldova предупредил: в столице на период новогодних праздников из-за пандемии будут введены дополнительные ограничения.

В ближайшие дни широкая публика будет с ними ознакомлена. «Мы сейчас находимся в ситуации форс-мажора, беспрецедентной войны. Все мы должны понимать, что традиционно отмечаемые зимние праздники могут усилить давление на систему здравоохранения. Прогнозы специалистов говорят о том, что после праздников у нас будет резкий рост количества новых случаев, которые также потребуют госпитализации», – считает Гылкэ. По его словам, уже сегодня система здравоохранения на пределе, свободных мест в больницах почти нет. Чиновник призвал сограждан отказаться в ближайшие дни от проведения всевозможных вечеринок и встретить новый год дома, исключительно в кругу семьи.