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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У пациентов с коронавирусом риск смерти сохраняется и после выписки

16 декабря
18:42 2020
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Исследователи из Мичиганского университета и Госпиталя ветеранов в Энн-Арборе в США изучили истории болезни около двух тысяч двухсот пациентов, госпитализированных с коронавирусом, тысячи восемьсот человек с «некоронавирусной» пневмонией и трех с половиной тысяч пациентов с сердечной недостаточностью.

Анализ показал существенно более высокий риск повторно попасть в больницу или даже умереть в первые десять дней после выписки у тех, кто перенес коронавирус. К концу второго месяца риск заметно снизился, и все же за это время почти десятая часть лечившихся от коронавируса скончалась, а почти пятая часть снова оказалась на больничной койке. Из них каждый пятый в конце концов ушел из жизни.

По мнению ученых, причина таких печальных последствий в том, что коронавирус провоцирует возникновение в организме целого ряда серьезных проблем. Но проблема эта пока мало изучена для того, чтобы найти эффективные методы борьбы с ней, сообщает «Medical Xpress».       

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