К вечеру 16 декабря в Молдове зарегистрированы 1673 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 4383, из них первичных – 3913, а повторных 470.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 130329 человек.

Из 1673 новых случаев на сегодняшний день 101 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 28, медсестры – 54, вспомогательный персонал – 19.