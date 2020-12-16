Среда, 16 декабря 2020, 22:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 декабря 130329 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 декабря 130329 зараженных
16 декабря
18:42 2020
Версия для печати

К вечеру 16 декабря в Молдове зарегистрированы 1673 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.  

Всего проведено тестов в этот день – 4383, из них первичных – 3913, а повторных 470.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 130329 человек.

Из 1673 новых случаев на сегодняшний день 101 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 28, медсестры – 54, вспомогательный персонал – 19.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,14+0,41%
EUR20,85+0,53%
GBP23,09+0,59%
UAH0,62+0,19%
RON4,28+0,48%
RUB0,23+0,37%

Курсы валют в MDL на 16.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд