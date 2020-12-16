На сегодняшний день в стране 112677 человек прошли лечение и 2650 умерли от инфекции COVID-19. На 16 декабря в Молдове подтверждены 130329 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8331 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30887 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3709 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 292 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).