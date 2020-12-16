Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны предложили новый способ борьбы с сезонным гриппом. Все известные сегодня противовирусные препараты обладают малым сроком эффективности, как правило, он не превышает полутора суток. А у вирусов есть свойство приспосабливаться к действию медикаментов.

Ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Они модифицировали молекулу сахара так, чтобы она могла внедриться в человеческую клетку и притвориться клеточной мембраной, притягивающей вирусы. И когда они, обманувшись, прикрепляются к фальшивой мембране, та сразу их уничтожает.

Лабораторных мышей заразили человеческим, а также птичьим гриппом, а затем ввели препарат с модифицированными молекулами сахара. Спустя сутки подавляющее большинство животных выжило, тогда как после введения известного противовирусного средства погибли все подопытные мыши. Ученые пришли к выводу, что их препарат окажет на организм человека более эффективное действие, чем противовирусные лекарства.

Исследователи считают, что их открытие позволит разработать противовирусные препараты нового поколения, действующие на разные штаммы гриппа. И тогда не придется ежегодно создавать новые вакцины, учитывая изменчивый характер вируса гриппа, сообщает «New Atlas».