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Газета "Кишиневские новости"

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Парламентская комиссия одобрила инициативу ПСРМ о помощи пенсионерам

15 декабря
18:07 2020
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Члены Постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье поддержали на сегодняшнем заседании включение в проект Закона о бюджете социального страхования поправки, предусматривающей выделение финансовой помощи в размере 1000 леев всем получателям пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 4000 леев. С данной инициативой ранее выступили Игорь Додон и парламентская фракция ПСРМ. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента. Если депутаты поддержат эту поправку, помощь на Пасху получат порядка 696 тысяч человек, сообщает пресс-служба законодательного органа. Напомним, что накануне инициатива о предоставлении помощи была одобрена и правительством. В этом году единовременное пособие по предложению Игоря Додона пенсионеры и ряд других категорий граждан получили дважды: по 700 леев в начале года (по случаю зимних праздников) и по 900 в октябре (по случаю Международного дня пожилых людей).

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