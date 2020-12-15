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Газета "Кишиневские новости"

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Паскару: Не надо нас учить, когда нам праздновать День Победы

15 декабря
18:06 2020
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Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте проект постановления о памятных и выходных днях. Они предлагают отмечать 9 мая только как День Победы и памяти павших за независимость Родины, а 8 мая – День Европы. Один из разработчиков этого документа депутат парламента РМ от ПСРМ Николай Паскару задается вопросом: почему снова возникает эта дилемма – День Победы или День Европы?

«Потому что на нас оказывают давление. День Победы 9 Мая – это особый День памяти, ведь в той войне было столько жертв. Участвовали и около 400 тысяч наших граждан, многие остались на полях сражений. Не надо нас учить, когда нам праздновать. У нас есть свои традиции. Самая большая ошибка советчиков – они постоянно вмешиваются в нашу жизнь: в работу банков, образования, хотят внедрить нам свой быт и мышление», – считает Паскару.

Депутат уверен, что 8 лет назад наши власти не без подсказки извне решили отмечать 9 мая и День Европы.

«Чтобы молодежь забыла про Победу и про все то, что натворили Гитлер и фашисты. А мы хотим оставить все, как есть. Ведь наши деды освобождали концлагеря, города и села и несли мир», – подчеркнул Паскару.

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