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Газета "Кишиневские новости"

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Инициатива ПСРМ о снижении возраста выхода на пенсию одобрена

Инициатива ПСРМ о снижении возраста выхода на пенсию одобрена
15 декабря
17:26 2020
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Постоянная парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье одобрила на сегодняшнем заседании проект о внесении изменений в Закон “О государственной пенсионной системе”. Документ предусматривает, что возраст выхода на пенсию женщин будет составлять 57 лет, а мужчин – 62 года.  Инициатива принадлежит фракции ПСРМ. Таким образом будет отменена принятая правительством Павла Филипа реформа, предусматривающая, что на пенсию женщины и мужчины в Молдове будут выходить в 63 года. Документ предстоит рассмотреть и утвердить на заседании парламента. Напомним, ранее Игорь Додон заявлял, что для него будет символичным подписать перед сложением полномочий указ об отмене повышения пенсионного возраста.

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