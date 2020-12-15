С начала пандемии коронавируса в столице России внедрили «компьютерное зрение», которое с помощью специальной программы способно проанализировать снимки легких, сделанных на компьютерном томографе. Искусственный интеллект оценивает, насколько болезнь поразила легкие. Научили его этому исследователи Московского государственного университета.

Для проверки того, насколько точно действует «компьютерное зрение», его выводы сопоставили с результатами анализов крови пациентов. Все совпало.

Искусственный интеллект призван стать помощником врача в деле прогноза, какова будет тяжесть течения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, и точнее определить методы лечения. Если прогноз покажет, что болезнь будет протекать в легкой форме, проведение компьютерной томографии может оказаться необязательным. А в случае, когда станет очевидным, что течение пневмонии может осложниться, это позволит как можно быстрее решить вопрос со срочной госпитализацией, пишет «Вечерняя Москва».