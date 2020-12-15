Специальный датчик, выполненный в виде кольца, фиксирует температуру тела, частоту пульса и дыхания, а также степень физической активности. Разработали его в Финляндии, а эффективность проверили ученые из Калифорнийского университета в США. К участию в исследовании привлекли свыше шестидесяти пяти тысяч человек.

Наблюдая за испытуемыми, исследователи обратили внимание, что в нередко повышение температуры тела начиналось еще до появления симптомов коронавирусной инфекции. По мнению испытателей, очень важно в постоянном режиме регистрировать показания температуры тела, которые могут меняться в разное время. В таком случае датчик в виде кольца может сигнализировать о наличии заболевания на самой ранней стадии, что позволит заблаговременно провести тестирование и принять меры в виде самоизоляции для предотвращения распространения вируса, сообщает ucsdnews.ucsd.edu.